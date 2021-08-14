Создаем гармонию в доме, оформляем окна снаружи. Используем стойкие качественные материалы с водоотталкивающей пропиткой. Сделаем эстетичным двор, приусадебный участок: украсим беседки, террасы, качели, детские домики. Дарим особую атмосферу, наполненную элегантным комфортом. В ассортименте: шторная ткань (портьера, тюль всех видов и оттенков), римские и рулонные шторы. Обновим обивку любимого дивана, кресла, стула – в продаже мебельная ткань на любой вкус.
Портьеры, шторы, мебельную ткань и сопутствующий ассортимент купить легко – закажите звонок либо самостоятельно свяжитесь с нашим сотрудником.
Выбирайте то, что нравится, а мы выполним пошив любой сложности, дополним интерьер новыми аксессуарами, кардинально изменим образ при помощи оригинального качественного текстиля.
Наши дизайнеры в курсе модных тенденций, умеют создавать неповторимый классический уют или оригинальные декоративные композиции. Они постоянно посещают международные и отечественные выставки, проходят обучение у ведущих мастеров, компетентность которых признана в стране и за рубежом. «Шторный Центр» предлагает только лучшие решения, подходящие клиентам по стоимости и качеству.