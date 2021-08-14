«Шторный центр» – все, что нужно для ваших окон: ткани, готовые модели, карнизы, фурнитура

Портьеры
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Тюль
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Рулонные шторы
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Римские шторы
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Почему выбирают нас?

• Сотрудники отслеживают товары на стадии запуска в производство. Поэтому наши клиенты станут обладателями экземпляров, которых еще нет у других. Всегда в наличии нестареющая классика – вас порадует обилие оттенков и фактуры тканей. • Команда создает практичные красивые решения. Предлагаем до 6000 позиций товаров – полотен, карнизов, фурнитуры. • В продаже – ассортимент тканей для каждого: есть элитный ассортимент и качественные бюджетные полотна. Расскажите о своих предпочтениях, а наши дизайнеры подберут необходимый товар – например, добротные недорогие турецкие ткани или роскошные бельгийские материалы, окрашенные гипоаллергенными составами. • Менеджеры предоставляют бесплатные консультации, если у вас возникли сомнения при выборе или вы решили заказать товар, но возникли дополнительные вопросы. • Сотрудники помогут выбрать лучшие ткани в рамках запланированных вами финансовых затрат. • Мастера бесплатно выезжают с образцами материалов и товаров в населенные пункты, расположенные на расстоянии до 60 км от г. Белая Глина.
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Создаем гармонию в доме, оформляем окна снаружи. Используем стойкие качественные материалы с водоотталкивающей пропиткой. Сделаем эстетичным двор, приусадебный участок: украсим беседки, террасы, качели, детские домики. Дарим особую атмосферу, наполненную элегантным комфортом. В ассортименте: шторная ткань (портьера, тюль всех видов и оттенков), римские и рулонные шторы. Обновим обивку любимого дивана, кресла, стула – в продаже мебельная ткань на любой вкус.

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Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор
Готовые модели штор

Портьеры, шторы, мебельную ткань и сопутствующий ассортимент купить легко – закажите звонок либо самостоятельно свяжитесь с нашим сотрудником.

Выбирайте то, что нравится, а мы выполним пошив любой сложности, дополним интерьер новыми аксессуарами, кардинально изменим образ при помощи оригинального качественного текстиля.

Наши дизайнеры в курсе модных тенденций, умеют создавать неповторимый классический уют или оригинальные декоративные композиции. Они постоянно посещают международные и отечественные выставки, проходят обучение у ведущих мастеров, компетентность которых признана в стране и за рубежом. «Шторный Центр» предлагает только лучшие решения, подходящие клиентам по стоимости и качеству.

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Закажите звонок, свяжитесь с менеджером по контактному номеру, чтобы задать вопрос. Подавайте заявку, а наши сотрудники перезвонят вам, чтобы уточнить нюансы. Время создать новый образ своему дому!

Большое спасибо! Были приятно удивлены сервисом и ценами в салоне. Девочки очень быстро поняли наши вкусы и подобрали нам красивые шторы в наш новый дом!
Алина
Алина
Зашли с женой просто посмотреть, а ушли с полным комплектом штор на всю квартиру. Жена счастлива. Спасибо за то что оставил у вас всю зарплату) Но все равно спасибо вам за отличные шторы и приемлемые цены
Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
Заказали специалиста на дом. ребята приехали очень быстро, строго по времени. За что отдельное спасибо. Очень вежливые и приятные молодые люди. Сделали скидку пенсионерам, так как заказывали для мамы. Результат превысил все наши ожидания!
Ирина Сергеевна Одинцова
Ирина Сергеевна Одинцова
Отличный выбор и штор и материала. Не ожидала что в нашем селе есть такой чудесный салон штор! И цены очень доступные! И сервис на высоте!
Жанна
ЖаннаДомохозяйка
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  • Более 14 лет наша компания занимается дизайном и пошивом штор.
  • Работаем на выезд бесплатно до 60км от Белой Глины.
  • Обслуживаем Новопокровской р-н, Белоглинский р-н, Тихорецкий р-он, часть Ставропольского кр и часть Ростовской области. Свыше 60км выезд платный.
  • Выезжаем на объект БЕСПЛАТНО с образцами тканей, карнизов, делаем замер, подбираем ткань и модель штор. Далее шьем и готовые модели вывешиваем на установленный нами карниз. Отправляем посылки по России.
  • В наличии имеется тюль, портьеры, карнизы, готовые модели. Работаем по каталогам, раскладкам тканей. У нас широкий выбор тканей, более 5600 позиций  (образцы с которым мы выезжаем на объект)
  • Выполняем любой дизайн штор, любой пошив и любую установку карнизов (прямой карниз, на эркерное окно и тд)